وزير الدفاع العراقي ينفي إطلاق سراح قيادي الحشد قاسم مصلح

حذر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، من تكرار المشهد الذي ظهرت به فصائل الحشد الشعبي قبل أيام، مستعرضة عسكريا وسط بغداد، على خلفية اعتقال قائد العمليات في الأنبار قاسم مصلح.

وأكد، أن عملية توقيف القيادي الذي اتهم بالتورط في اغتيال ناشطين، كانت خاطئة، نافياً إطلاق سراحه.

وأشار إلى أنه في عهدة قيادة العمليات المشتركة.

وقال عناد، إن القائد العام للقوات المسلحة يشدد دائما على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء وهو ما يفسره البعض على أنه خوف من قبل الدولة.

يذكر أن العاصمة العراقية كانت شهدت مساء الأربعاء توتراً أمنياً بعد أن حاولت مجموعات مسلحة من الحشد اقتحام المنطقة الخضراء، احتجاجا على توقيف القيادي البارز، قبل أن تتدخل القوات الخاصة، وتفرض سيطرتها وسط بغداد وعلى مداخلها.