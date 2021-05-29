البحرين تعلن عن إدانتها استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة السعودية

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الخليج – واس: أدانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في مهاجمة المنشآت والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، وإطلاقها، اليوم، طائرة بدون طيار “مفخخة” تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء سافر على سيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد خطير لأمن وسلامة المدنيين .
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات رادعة ضد ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرة المفخخة وتدميرها.
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