القبض على مواطنَين لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما في القصيم

الخليج – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنَين في العقد الثاني من العمر لم يمتثلا لطلب رجل الأمن باستيقافه لهما، وهروبهما وتصويرهما لذلك ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى فرع النيابة العامة.

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