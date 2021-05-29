الأردن تحذر من أي تجمعات تمس الأمن وسيادة القانون

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بعد مواجهات وأعمال عنف اندلعت بين أنصار برلماني أردني وقوات الأمن في وقت متأخر أمس، حذر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في بيان اليوم السبت، من الدعوة لأية حشود أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني الأردني والأمن المجتمعي.
كما حذر من استغلال تلك التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وأضاف أن “الأجهزة الأمنية ستقوم بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني”.
وبعد قرار الوزير، هدمت قوات الأمن خيمة لمؤازرة النائب المجمدة عضويته، كما منعت وصول عشرات المتضامنين إلى منطقة ناعور وطريق المطار في العاصمة عمان، وفقا لـ”العربية”.
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