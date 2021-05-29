كندا.. اكتشاف مقبرة جماعية لـ215 طفلاً

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الخليج – أ ف ب: وجد الباحثون رفات 215 من أطفال السكان الأصليين على أرض مدرسة داخلية سابقة في كندا.
وأكدت روزين كازيمير، رئيسة جماعة “تكيملابس سيكويم ” القبلية، التى كانت تعرف سابقا باسم رايطة هنود كاملوبس اكتشاف تلك الرفات أمس الأول الخميس.
وقالت كازيمير إنه جرى استخدام أجهزة الرادار خلال البحث عن مدرسة كاملوبس الهندية الداخلية سابقا، بالقرب من مدينة كاملوبس في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية .
ومن غير الواضح سبب الوفاة بعد.
يشار إلى أن المدارس الداخلية الكندية كانت مؤسسات تديرها الحكومة أو الكنيسة لدمج قهرا أطفال السكان الأًصليين.
ولعقود جرى أخذ آلاف الأطفال من أسرهم ووضعهم في المدارس الداخلية حيث كانوا يجبرون على تعلم تقاليد المستعمرين الأوروبيين لنسيان ثقافتهم. وكان العنف والاعتداء الجنسي شائعا في تلك المدارس.
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