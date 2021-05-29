حفتر: لا سلام مع الاحتلال والمرتزقة 

قال قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر إنه "لن يكون هناك سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة"، مؤكدا أن "لا سلام إلا بيد الدولة" الليبية.
وأضاف حفتر خلال العرض العسكري للجيش في بنغازي: "إننا قادرون على خوض الحرب مجددا إذا تمت عرقلة الاتفاق الدولي والانتخابات، ونقول لأعدائنا إن عدتم عدنا".
وتابع: "لنعطي براحا واسعا للحل السلمي العادل في ليبيا الذي يشترط خروج القوات الأجنبية وحل الجماعات المسلحة المنتشرة بالعاصمة طرابلس".
وأردف أن "لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة".
وأشار إلى أن "العالم هرع لحل سلمي في ليبيا بعد أن أوشك الجيش على تحرير العاصمة طرابلس".
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