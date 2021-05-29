الكويت تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية بالسعودية

الخليج – واس: أدانت دولة الكويت بشدة لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية وآخرها الطائرة المسيرة التي استهدفت مدينة خميس مشيط , إضافة إلى استخدام هذه الميليشيات الزوارق المفخخة لتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية والإصرار عليها وتصاعد وتيرتها بما تشكله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة وتحديا للمجتمع الدولي وتقويضا لجهوده الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي تؤكد خطورتها والحاجة الماسة إلى تحركا دوليا سريعا وحاسما لردعها.

واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.