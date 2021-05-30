إيران توجه تهمة التجسس إلى فرنسي محتجز لديها وتستعد لمحاكمته

أعلن محامي الفرنسي بنجامان بريير، الموقوف في إيران منذ أيار/ مايو 2020، أن موكله سيحاكم بتهمة ”التجسس“ و“الدعاية ضد النظام“ السياسي في الجمهورية الإسلامية.

وقال المحامي سعيد دهقان إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة الملاحقات، موضحا أن ”المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية“ بحق الفرنسي المعتقل في سجن وكيل آباد في مشهد بشمال شرق إيران.