القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لاستغلال العمالة وسلبهم بالشرقية

الخليج – واس: صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتها من نقود ومقتنيات، وسرقته مركبة بمدينة الدمام، وقدر ما سرقه من مبالغ مالية بما يقارب (35,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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