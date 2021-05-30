زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال شرق إيران

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة شوقان في محافظة خراسان الشمالية الواقعة بشمال شرق إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و47 دقيقة و35 ثانية من فجر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (التاسعة و 17 دقيقة و 35 ثانية مساء السبت بتوقيت غرينتش).

وأضاف: الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول 56.71 والعرض 37.28 درجة.

ولم تصل لغاية الآن أي تقارير بوقوع أضرار جراء هذا الزلزال.