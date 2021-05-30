3 حالات وفاة و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة مي الكيلة في التقرير الوبائي الذي يرصد الحالة الوبائية في فلسطين إنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية: “نابلس 1، رام الله والبيرة 1″، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ” طولكرم 10، جنين 16، قلقيلية 1، نابلس 16، رام الله والبيرة 6، بيت لحم 1، الخليل 1″، قطاع غزة 159.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “طولكرم 20، جنين 20، قلقيلية 9، نابلس 16، رام الله والبيرة 28، بيت لحم 3، الخليل 9، سلفيت 3، ضواحي القدس 2، طوباس 1، أريحا والأغوار 1″، قطاع غزة 25.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 65 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 306,946 بينهم 217,575 تلقوا الجرعتين من اللقاح.