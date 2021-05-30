رئيس الوزراء الفلسطينى يبدأ غدا زيارة للكويت ضمن جولة تضم 3 دول...

يبدأ رئيس الوزراء محمد اشتية يرافقه وزير الخارجية رياض المالكي، غدا الاثنين، زيارة الى دولة الكويت ضمن جولة الى ثلاث دول خليجية.
وقال سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاحد، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيجريان عددا من اللقاءات، أولها مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسيلتقيان أيضا ولي العهد، ووزير الخارجية، ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم، على أن يعقب هذه اللقاءات جلسة اجتماعات رسمية تضم رئيسي وزراء البلدين.
وشدد طهبوب على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث تأتي هذه الزيارة في اطار التنسيق الدائم، وكذلك شكر الكويت على المستويين الرسمي والشعبي على مواقفها الهامة والمساندة لقضيتنا وشعبنا.
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