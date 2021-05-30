سلسلة بشرية في جنين تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى

شاركت فعاليات ومؤسسات جنين وفصائل العمل الوطني، اليوم الأحد، في سلسلة بشرية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية.
وبدأت السلسلة، التي نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين، وبمشاركة فصائل العمل الوطني، وممثلين من حركة "فتح"، وعن محافظة جنين، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، من أمام دوار زايد، وامتدت على شارع جنين-الناصرة.
ورفع المشاركون في السلسلة، يافطات منددة بالعدوان المستمر على شعبنا في مدينة القدس والضفة وقطاع غزة، ورددوا شعارات مطالبة كافة أحرار العالم بالوقوف الى جانب شعبنا، لما يتعرض له من عدوان متواصل من قبل سلطات الاحتلال .
وقالت رئيسة الاتحاد وفاء زكارنة لـ"وفا"، إن هذه السلسلة البشرية تأتي ضمن الفعاليات التي يتم تنظيمها، لفضح سياسة الاحتلال وعدوانه المستمر بحق شعبنا ومقدراته، وسعيه المتواصل الى تهويد القدس، وتهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم.
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