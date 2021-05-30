قتيلان و20 جريحًا إثر عملية إطلاق نار في فلوريدا

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الخليج – أ ف ب: قتل شخصان وأصيب عشرون على الأقل بجروح الأحد حين قامت مجموعة من ثلاثة أفراد بـ”إطلاق النار عشوائيا على حشد” خارج قاعة حفلات موسيقية في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، على ما أفادت الشرطة المحلية.
وقالت شرطة ميامي-دايد “وفقا للمحققين، كانت القاعة تستضيف حفلا وكان العديد من المنظمين أمامها”، مضيفة أن “سيارة اقتربت من أمام الصالة وخرج منها ثلاثة أشخاص بدأوا بإطلاق النار عشوائيا على الحشد”.
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