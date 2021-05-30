“الصحة”: تسجيل 907 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 1,201 حالة

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أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (907) حالات مؤكدة وتعافي (1201) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9706) حالات منها (1408) حالات حرجة، وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (449191) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (432138) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (13) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7347) حالة -رحمهم الله جميعاً-، فيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا 13880516جرعة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
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