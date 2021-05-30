حفتر: الجيش لن يتردد في فرض السلام بالقوة

دعا القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، خلال عرض عسكري في بنغازي، لحل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجة نحو الانتخابات دون مماطلة، معربا عن أمله أن تكون انتخابات شعبية مباشرة.

وأكد حفتر أنه: "لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة"، مشيرا إلى أن الجيش "لن يتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها".

من جانبه، وصف المجلس الأعلى للدولة الليبية الجيش الليبي بقيادة حفتر بأنه "ميليشيا خارجة عن القانون"، ودعا المجتمع الدولي "لوقف التعامل مع حفتر والعمل مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية".

في هذا السياق، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي علام الفلاح، أن خطاب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، "تأكيد على تنفيذ مخرجات اتفاق برلين ومؤتمر جنيف الذي أكد على وجود استحقاقات ليبية والتي من ضمنها الانتخابات في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية".

وأكد أن هناك رسائل في خطاب حفتر أولها: "أن الجيش مع إجراء الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق، وأنه يستطيع حماية أي مشروع ديموقراطي وتأمينه وحفظ سيادة الدولة".

وأضاف الرسالة الثانية للداخل الليبي: لا يمكن لأي كان تهديد السلم والأمني الليبيين وأن كل الثروات الليبية خاصة الحقول النفطية وآبار النفط تحت سيطرة القوات المسلحة وليس هناك تهديد لها.