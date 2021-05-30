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الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بوضع تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية على مركبته، وحيازة سلاح ناري من نوع رشاش، وتصوير ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلا إلى النيابة العامة.
وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ يعدّ مخالفًا لنظام المرور، ويعرّض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة الرياض تضبط مواطنَين قاما بتجهيزات مركبة شبيهة بالمركبات الأمنية وحيازة سلاح ناري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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