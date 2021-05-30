قناة المجد العامة تطلق هويتها الجديدة

أطلقت شبكة قنوات المجد مساء أمس السبت الهوية الخاصة لقناة المجد العامة بعد مرور سبع سنوات منذ تدشين آخر شعار لها،واتت هذه الخطوة بعد عدة تغييرات،كان اولها في عام 2014م وحتى حلته الحديثة التي تمت ليلة البارحة.

واختلف الشعار الجديد عن السابق بروحيته وعصريتة من حيث الشكل والألوان والجرافيك والهوية الصوتية والتي تضمنت التعليق الصوتي،اضافةً للفواصل بين البرامج وغيرها من باقي التفاصيل،مع المحافظة على مكوناته الاساسية والمتضمنه ( الكورة الارضية،وكلمة المجد) التي ضلت لكي تحتفظ برونقها المعهود، من جانب آخر واكب هذا التجديد رواجاً كبيراً من الجماهير والمتابعين للشبكة،وقبولاً واسعاً لها وردوداً ايجابية فيما يتعلق بهذا الحدث.

واسندت كافة التفاصيل لتطوير كامل الهوية الخاصة بقناة المجد العامة لأحد الشركات العالمية والمتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي لديها الخبرة الواسعة في هذا المجال بتنسيق مع فريق عمل من الشبكة ذو كفاءة عالية يترأسه سعادة المستشار الإبداعي الاستاذ علي العزازي.

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