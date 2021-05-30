الخليج – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ورئيس نادي طويق خالد بن عبدالله الخمشي وأعضاء النادي بمناسبة صعود الفريق إلى مصاف دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وهنأهم على تحقيق هذا المنجز الرياضي، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد.

من جهته قدم رئيس نادي طويق باسمه وجميع منسوبي النادي خالص الشكر والتقدير لسموه على دعمه واهتمامه.

وتسلم سموه هدية تذكارية من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل محافظ الزلفي ورئيس نادي طويق بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.