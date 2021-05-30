النائب العام: حريصون على توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد

قام معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم بزيارة فرع النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة، وذلك امتداداً للجولات التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة.

واستهل معاليه الزيارة بلقاء أصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر النيابية، واجتمع بالقيادات الأمنية بالمنطقة للوقوف على التعاون والتكامل في العمل بين النيابة العامة وجهات الاستدلال، واستقبل عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجّه باتخاذ ما يلزم حيالها.

كما تفقد النائب العام سير الإجراءات والآليات المتبعة في معالجة القضايا والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح الشيخ المعجب في حديثه لمنسوبي النيابة العامة والقيادات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية أن هذه الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة للالتقاء بالمراجعين عن قُرب وتلمّس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به النيابة العامة من القيادة، وحرصها على كل ما من شأنه توفير الحماية الجنائية وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم في البلاد.