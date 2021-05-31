العلاج الوحيد الذي لا رقابة عليه

كل مريض يسعى للتخلص من مرضه أياً كانت طبيعته ويسعى بشتى الوسائل التي يستطيعها للخلاص منه وهذا الأمر أمر مشروع وطبيعي ولكن يسيطر على أذهان الكثير ممن يعانون من أمراض استعصى على الطب الحديث علاجها؛ اللجوء لما يُسمى بالعلاج الشعبي بمختلف أنواعه دون تفكر أو تدبر من جهتهم قبل القيام بذلك ومن بين هذه الأمراض المستعصية والمنتشرة في مجتمعنا مرض ”الجلطة الدماغية”.

لذا فإننا نجد بأن الكثير ممن يعانون من هذا المرض تحديداً يتوجهون لأناس يدّعون قدرتهم على علاجه إما نتيجة لمعرفة هؤلاء المرضى بهم وإما إستجابة لنُصح أقارب سمعوا بهم ومن تجاربي الشخصية وتجارب غيري لم أجد ولو شخص واحد ممن أصابتهم “الجلطة الدماغية” تمكن من التعافي منها نهائياً على أيدي هؤلاء الدجالين أو على الأقل أسهم توجهه إليهم في تحسن وضعه الصحّي ورغم ذلك لازال لهم قبول واسع في المجتمع وشعبية كبيرة.

وأشهر وسيلة مستخدمة من قِبَلِ هؤلاء الدخلاء على مهنة الطب تكمن في لجوئهم لممارسة “الكي” تحديداً على الرغم من وجود أقوال نبوية صريحة تُوجه بعدم اللجوء لهذه الممارسة أو كراهة اللجوء إليها كقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (وما أحب أن أكتوي) وقوله: (وأنهى أمتي عن الكي) إلا أن غياب هذه التوجيهات النبوية عن الكثير من المرضى أو تجاهلهم لها؛ يجعل هؤلاء المرضى يلجئون للكيّ معلقين الكثير من الآمال عليه وعلى من يقومون به.

ويُعاب على هؤلاء المرضى في هذا الشأن بوجه خاص عدم محاولتهم إعمال عقولهم ولو قليلاً في كيفية تمكن هؤلاء الأدعياء من امتلاك هذه القدرة الخارقة على علاج هذه الأمراض المستعصية كمرض “الجلطة الدماغية” مثلاً الذي عجز الطب الحديث عن علاجه رغم تقدمه العلمي المشهود كما يُعاب عليهم عدم محاولتهم التثبت من حقيقة وجود تلك القدرة عند هؤلاء الدجالين عن طريق مثلاً لقاء مرضى سابقين ثبت تشافيهم على أيدي هؤلاء حتى يمكن التأكد من خلال ذلك على حقيقة إمتلاكهم لهذه القدرة قبل اللجوء لهم.

وهنا أتساءل لماذا لا يقوم هؤلاء المشعوذين بالتقدم للحصول على براءة اختراع تتعلق بقدرتهم الفوق بشرية التي يزعمون إمتلاكها حتى يتمكنوا من الحصول على ملايين الملايين من الدولارات بدلاً من مئات الريالات أو حتى الآلاف منها كما هو حالهم اليوم؟ هذا سؤال وهنالك سؤال آخر وهو في غاية الأهمية يقول لماذا لا تقوم الدولة بمواجهة هذه الظاهرة المستشرية في المجتمع أو على الأقل تنظيمها إذا كانت ترى أن قدرات هؤلاء المعالجين الشعبيين حقيقية وفعّالة؟.

والإجابة على السؤال الأول سهلة جداً وهى تتلخص في عزوف هؤلاء المشعوذين عن ذلك ليس نتيجة لقناعتهم ورضاهم بما يجنونه من أموال حالياً وإكتفائهم بها وإنما لعلمهم بأن مزاعمهم الخارقة سيفتضح أمرها وسيكتشف المجتمع بل والعالم معه بأن هذه القدرات المزعومة ما هي إلا أكذوبة يستخدمها هؤلاء الدجالين لخداع المرضى ونهب أموالهم فقط أما الأجابة على السؤال الثاني فهي لغز لا يمكنني الإجابة عليه لأني على يقين بأن المسؤولين على علم بوجود هذه الظاهرة العبثية وكذلك وجود هؤلاء الدجالين الذين يمارسونها علناً دون خوف أو تردد الأمر الذي يجعلهم يتسببون في أحيان كثيرة إلى مفاقمة مرض من يلجأ إليهم أو في أحسن الأحوال عدم استفادته نهائياً من سُبل علاجهم المختلفة وأخصّ بالذكر “الكي” ورغم ذلك لا نجد هؤلاء المسؤولين يحركون ساكناً.

إن هذه الظاهرة المقلقة يجب التصدي لها خاصةً من قبل الدولة ومنع ممارستها نهائياً وإن تعذر ذلك نتيجة إيمان الدولة بنجاعتها فعلى الأقل يتم تنظيمها وترخيص كل من ترى الدولة أنه مؤهل لممارستها رغم عدم قناعتي الشخصية بجدوى وفعالية هذا النوع من الممارسات العلاجية التي لا يدعم فائدتها أي توجه طبي عالمي وكذلك لا يدعمها أية شواهد فعلية ملموسة تثبت وجود هذه الفائدة؛ لذا فأن ترك هذه الظاهرة في نظري هكذا دون رقابة أو تنظيم هو مؤشر أراه خطير وذلك لأن ضحايا هؤلاء “المعالجين المزعومين” الذين أعتبرهم أنا مجرد مشعوذين ودجالين؛ كثيرون ويجب إنصافهم وكذلك إنصاف كل من تأذّى من ممارساتهم ودجلهم كما يجب على الجهات الرسمية إما تنظيم هذه الممارسات كما ذكرت آنفاً إن كانوا يرونها مجدية أما إن كانوا يرون خلاف ذلك فيجب عليهم تجريم القيام بها ومعاقبة كل من يزاولها أو يحث غيره على اللجوء لها.

كتبه: احمد بني قيس