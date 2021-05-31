الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم مع غزة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، لليوم العشرين على التوالي وتمنع إدخال البضائع والمواد التموينية والمحروقات لأهالي القطاع.

وقالت لجنة تنسيق إدخال البضائع في غزة إن الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم التجاري منذ يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر الجاري ويمنع إدخال البضائع والمواد التموينية واحتياجات أهالي القطاع تحت حجج واهية.

وتمنع سلطات الاحتلال إدخال المحروقات من سولار وبنزين وغاز، إضافةً إلى منع ضخ السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة.

وتسبب توقف ضخ السولار الصناعي للمحطة وتشغيلها إلى نقص حاد في الكهرباء بالقطاعات الحيوية في غزة، ومن بينها القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع الصرف الصحي، حيث اضطرت بعض البلديات أمس الأحد إلى تصريف المياه العادمة بدون معالجة إلى البيئة وإلى مياه البحر وهو ما يشكل خطرا على حياة المواطنين والبيئة البحرية