الإرياني: تجنيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمهاجرين “جريمة حرب”

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مشدداً على أن الزج بهم في هجمات انتحارية يعد “جريمة حرب”.

وقال الإرياني عبر حسابه على (تويتر) “تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة وارسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها ونفاذ مخزونها البشري، جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة”.

وأضاف: “إقرار مليشيا الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية”.

ودعا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية لإدانة عمليات تجنيد مليشيا الحوثي الإرهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط على المليشيا لوقف استخدامهم وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة.