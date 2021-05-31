مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني مخطوطة نادرة لديوان ابن المقرب العيوني

اقتنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مخطوطاً بعنوان: ديوان الشاعر ابن المقرب العيوني ( 572-630هـ)، إحدى المخطوطات التي أوقفها الإمام عبدالله بن فيصل .

وقد تميزت بكثرة الشروح لمفردات الكلمات التي كانت من ميزات ابن المقرب الأسلوبية والشعرية، حيث كان يتلمس استخدام بعض المفردات التي تتطلب شرحا من قرّاء ديوانه ونسّاخه، وقد تمت كتابة المخطوط بخط النسخ، وتبلغ عدد الأوراق (90) ورقة، وتتضمن في كل وجه (11) بيتا شعريًّا .

والشاعر جمال الدين أبو الحسن علي بن المقرب العيوني من أهل الأحساء، وُلد بالعيون ( 1176م ) وتوفي في العام ( 1232م) قبل ( 789) عامًا في القرن الثالث عشر الميلادي ، ويعدّ من كبار شعراء عصره .

وقد تم تحقيق ديوانه الشعري عدة مرات من قبل عدد من الباحثين العرب، منهم الدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، وأحمد موسى الخطيب، وعبدالغني العرفات، وقد أرفقت مقدمات كثيرة وشروحات للديوان الذي يشكّل -فضلا عن شاعريته- مرجعا تاريخيا مهمّا لحوادث كثيرة في التاريخ العربي والإسلام .