الكيلة تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل لمنعها مرضى غزة من العلاج خارج...

طالبت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على منعها مرضى قطاع غزة خصوصاً مرضى السرطان من العلاج في مستشفيات خارج القطاع، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقالت الكيلة في تصريح لـ"وفا"، تعقيباً على منع الاحتلال للمرضى ومرضى السرطان في قطاع غزة من الوصول للعلاج في مستشفيات خارج القطاع منذ العدوان الأخير: "إسرائيل تخترق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يحاسبها جراء ذلك لأن هناك معاهدات دولية بهذا الخصوص، ومعاهدة جنيف الرابعة وملحقاتها هي عبارة عن ضامنة لجرحى الحرب، وضامنة للمرضى والمراكز الصحية بأن تكون مراكز صحية كاملة متكاملة بعيدة ومحمية من الدمار ومن آلة الحرب".
وأضافت، أن إسرائيل اخترقت كل ذلك وبالتالي نتوجه إلى المجتمع الدولي لمحاسبتها، على منعها المرضى من الوصول للعلاج.
وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي خروج المرضى من القطاع للعلاج في مستشفيات القدس المحتلة والضفة الغربية منذ العدوان الأخير على القطاع، الذي استمر 11يوماً، وراح ضحيته 255شهيداً و1948مصاباً بجروح مختلفة، 90 منهم بحالات خطيرة للغاية.
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