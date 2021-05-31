الجامعة العربية تحذر من التداعيات السلبية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للتدخين

حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية والصحية للتدخين .

وقالت السفيرة هيفاء ابو غزالة – الامين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في تصريح صحفي اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإمتناع عن التدخين إن الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2020 استعدادا لليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2021 تحت شعار "الالتزام بالإقلاع عن التدخين"، تهدف إلى دعم 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في محاولتهم للتخلي عن التبغ من خلال مختلف المبادرات والحلول الرقمية.

وأوضحت أبو غزالة أن هذه الحملة "الالتزام بالإقلاع عن التدخين" ستساعد على خلق بيئات صحية تفضي إلى الإقلاع عن التدخين من خلال: الدعوة إلى سياسات قوية للإقلاع عنه ؛ وزيادة فرص الحصول على الخدمات، وزيادة الوعي بتكتيكات صناعة التبغ، وتمكين مستخدمي التبغ من القيام بمحاولات ناجحة للإقلاع عن التدخين، مؤكدة ان الإقلاع عن التدخين مثل تحديًا ، لا سيما مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الإضافية التي تسببها جائحة كوفيد -19.