فريق مختص يجري فحصاً مخبرياً لتعزيز السلامة العامة داخل المسجد النبوي

تستمر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تنفيذ برنامج التعقيم والتنظيف اليومي ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد, وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية تناسب هذا المكان الشريف.
وشملت أعمال وكالة شؤون المسجد النبوي مهام التعقيم والتطهير والتأكد من السلامة العامة، إضافة إلى أخذ المسح الطبي بشكل يومي الذي يشمل السجاد، والحواجز، والأعمدة، ودواليب المصاحف، والكراسي، وكل ما يتم لمسه بشكل مباشرة من قِبل الزوار والعاملين, وذلك من خلال أعمال إدارة المختبر المعني بإجراء مهام الفحص والمسح التي بدورها خصّصت فريقاً مختصاً للقيام بأخذ المسح المخبري للأسطح وأماكن اللّمس المحتمل.
وبيّن مدير إدارة المختبر فيصل بن شاكر خان أن عدد عينات المسح ١٣٢١ عينة تم أخذها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً استمرارية العمل القائم والخطط المعمول بها، التي تعكس حرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على سلامة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف, وللاطمئنان على خطة سير برنامج التعقيم والتنظيف اليومي المطلوب من الإدارات المعنية وتسجيل نتائج العينات ورصدها وحفظها وبناء التقارير اليومية عليها من قبل إدارة المختبر, وذلك ضمن الخطط والأعمال التي تقوم بها الوكالة لمكافحة العدوى والحد من انتشارها.
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