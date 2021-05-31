مستجدات كورونا.. 1245 إصابة جديدة و15 وفاة و1275 حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 1245 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 450436 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7362 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1275 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 433413 حالة، لافتة إلى أن هناك 9661 حالة نشطة حالياً، من بينها 1438 حالة حرجة.