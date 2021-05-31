عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

الخليج – واس: اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 51 مستوطناً اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وغادروه من باب السلسلة.

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