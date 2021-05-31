الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

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الخليج – واس: أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 5 مناطق، ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 114 يومًا 1433 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها: مسجدان في كل من مناطق القصيم والرياض والمدينة المنورة، ومسجد في منطقتي الشرقية وعسير.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة للحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعيةً المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
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