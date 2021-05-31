فلسطين توافق على استخدام لقاح ”سبوتنيك لايت” على أراضيها

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن وزارة الصحة الفلسطينية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة للتطعيم ضد فيروس كورونا على أراضي فلسطين.
وجاء في بيان أصدره الصندوق، المسؤول عن الترويج للقاح الروسي وتوريده إلى دول أجنبية: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل سبوتنيك لايت، اللقاح الروسي ذو الجرعة الواحدة الواقي من فيروس كورونا، من قبل وزارة الصحة الفلسطينية".
وذكر البيان بأن السلطات الفلسطينية سجلت في يناير الماضي لقاح "سبوتنيك V" الروسي الثنائي الجرعة، وذلك في إطار إجراء "تصريح الاستخدام الطارئ".
وأشار الصندوق الروسي إلى أن "فعالية لقاح "سبوتنيك لايت" بلغت 79,4% منذ اليوم الـ 28 بعد تلقي التطعيم، موضحا أن فعاليته تم احتسابها على أساس بيانات المواطنين الروس الذين تلقوا التطعيم بجرعة واحدة، دون تلقي الجرعة الثانية، كجزء من برنامج التطعيم الوطني، في الفترة من 5 ديسمبر إلى 15 أبريل الماضيين".
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