الإحصاء: عدد سكان المملكة تجاوز 35 مليونًا

أوضحت البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان المملكة إلى 35.01 مليون نسمة بنهاية النصف الأول 2020 مقارنة بـ34.21 مليون نسمة بنهاية النصف الأول 2019، وبنسبة 2.3 %، حيث بلغ عدد سكان المملكة 35.013.414 حَسَب التقديرات السّكانية لِمنتصف عام 2020م.

وبلغ عدد السكان الذكور 20.23 مليون نسمة ما يعادل 57.8% من إجمالي السكان، مقابل 14.78 مليون نسمة من الإناث ما يعادل نحو 42.2% من الإجمالي.