الإحصاء: عدد سكان المملكة تجاوز 35 مليونًا

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أوضحت البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع عدد سكان المملكة إلى 35.01 مليون نسمة بنهاية النصف الأول 2020 مقارنة بـ34.21 مليون نسمة بنهاية النصف الأول 2019، وبنسبة 2.3 %، حيث بلغ عدد سكان المملكة 35.013.414 حَسَب التقديرات السّكانية لِمنتصف عام 2020م.
وبلغ عدد السكان الذكور 20.23 مليون نسمة ما يعادل 57.8% من إجمالي السكان، مقابل 14.78 مليون نسمة من الإناث ما يعادل نحو 42.2% من الإجمالي.
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