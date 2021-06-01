إيران تعتقل صينيا نشر صورا لنساء على الانترنت

أكد ممثل الادعاء العام في مدينة كاشان وسط إيران، روح الله دهقاني، أن السلطات ألقت القبض على رجل صيني نشر صورا في شبكة الانترنت لنساء قابلهن في إيران، دون موافقتهن مسبقا على النشر.
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وقال دهقاني، لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، إن "قوات الشرطة والمخابرات ألقت القبض على الرجل عند نقطة لتحصيل رسوم الطرق في المدينة".
وأضاف: "تردد أن الرجل تباهى على مواقع التواصل الاجتماعي بأن من السهل مقابلة إيرانيات، لكنه اعتذر في منشورات لاحقة، قائلا إنه حذف كل الصور".
وتحظر القوانين في إيران التواصل بين الرجال والنساء من غير ذوي القرابة، واستهدفت السلطات مرارا أناسا ينشرون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت غير أخلاقية.
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