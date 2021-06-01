أربيل تخاطب أنقرة: على الجيش التركي إيقاف عمليات قطع الأشجار في المناطق...

خاطبت حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، الحكومة التركية لوقف عمليات قطع الأشجار التي يقوم بها الجيش التركي في المناطق الحدودية بينهما.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان صحفي، إن "حكومة إقليم كردستان تعرب عن استيائها إزاء قطع الأشجار وإلحاق الضرر بطبيعة الإقليم".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم خاطبت أنقرة بكتاب رسمي لإنهاء عملية قطع الأشجار في المناطق الحدودية، وأكدت عدم قبولها بذلك".

وأشار عادل إلى أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد مرة أخرى أن تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي) في الإقليم وبالأخص في المناطق الحدودية، بات سببا لتوغل القوات التركية واندلاع المعارك والاشتباكات بين الطرفين".

وطالب المتحدث باسم حكومة الإقليم باحترام سيادة العراق وإقليم كردستان وعدم تعريض سكان المنطقة للويلات والنزوح والدمار، وفقا للبيان.