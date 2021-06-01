المرصد السوري: الحرب أوقعت نحو نصف مليون قتيل خلال 10 سنوات

أسفرت الحرب في سوريا عن مقتل نحو نصف مليون شخص، بينهم أكثر من مئة ألف تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخراً من توثيقهم، في حصيلة جديدة للنزاع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.

ووثق المرصد مقتل 494,438 شخصاً منذ بدء النزاع في سوريا في مارس/ آذار العام 2011، حين خرجت احتجاجات سلمية تطالب بالإصلاحات وإسقاط النظام قبل أن تواجهها السلطات وتتحول إلى نزاع مسلح.

وكان المرصد أحصى في آخر حصيلة نشرها في مارس/ آذار الماضي مقتل أكثر من 388 ألف شخص.