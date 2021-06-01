تعيين عبدالعزيز بن أحمد سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى. ‎وبينت الوكالة الدولية للمكافحة أن هذا التعيين تقديراً لدور سموه القيادي والمؤثر منذ سنوات طويله في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص. ‎حيث يرأس الأمير عبدالعزيز بن أحمد الجمعية السعودية لطب العيون واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) و رئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو) ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال سموه العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال طب العيون ومكافحة العمى.

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