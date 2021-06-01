- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد عدد من قيادي الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أن التقويم الدراسي الجديد مواكب لتطورات المرحلة ورؤية الوطن الطموحة، ويصب في مصلحة الطلاب والطالبات.
وأشار المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني إلى أن التنظيم الجديد يسهم بشكل مباشر في استثمار أيام العام الدراسي وتجنيب الطلاب والطالبات فترات الانقطاع الطويلة فضلا عن مواكبته للتطورات النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات ويعزز من كفاءة النظام التعليمي وتجويد نواتج التعلم والمنافسة على المستوى العالمي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
أما مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة فأكد أن بناء الطالب معرفياً وعلمياً ومهارياً يكون عبر مراجعة دائمة لنواتج التعلم والوقوف على أبرز مكامن الخلل في العملية التعليمة مما يمنح الفصول الدراسية الثلاثة و التقويم الدراسي الجديد فرصة مواتية لتقليل الفجوة التعليمية
وبين مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية في منطقة عسير سفر البريدي أن المملكة تسيربخطى حثيثة لتطوير منظومة التعليم ليواكب وينافس أفضل الممارسات العالمية، من أجل رفع مستوى الكفاءة في العملية التعليمية عبر التقويم الدراسي الجديد.
وأكد مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة في منطقة عسير تركي البكري أن التقويم الدراسي الجديد يساهم في التكامل مع الجهود الوطنية في تحقيق مكتسبات نوعية تنسجم مع رؤية 2030، وبناء إنسان يمتلك مهارات عصرية للمنافسة والتقدم عالميا “.
وأشارت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية في منطقة عسير الدكتورة أمل الأحمري إلى أن التقويم الدراسي الجديد رافد مهم لتطوير مهارات الطلاب والطالبات بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، بما يضمن تحقيق نتائج عالية تنعكس على المجتمع وتدعم ريادة المملكة في الاستثمار في رأس المال البشري .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيادات تعليم عسير : “التقويم الجديد مواكب لتطورات المرحلة ومعزز لمهارات الطلاب والطالبات” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.