وكالة شؤون المسجد النبوي تطلق إصدارها الصوتي لقراءات أئمة المسجد النبوي

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إصدارها الصوتي والمرئي لمصحف المسجد النبوي الشريف لعام 1442هـ، والذي يشمل تلاوة صلاة التراويح والتهجد لأصحاب الفضيلة أئمة المسجد النبوي، الشيخ الدكتور علي الحذيفي، والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، والشيخ الدكتور صلاح البدير، والشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، والشيخ أحمد بن طالب حميد، والشيخ خالد المهنا، والشيخ أحمد الحذيفي.
وأوضح مدير الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالوكالة أحمد بن عبدالواحد الحطاب، أن الإدارة قامت بتصفية وتنقيح ومعالجة الصوت بهذا الإصدار بأعلى جودة ومواصفات تقنية، والذي يأتي لمواكبة الجديد في الإصدارات وتلبية طلبات الرواد, مُشيراً إلى أنه يمكن الاستماع أو تحميل الإصدار الصوتي من خلال موقع بوابة الحرمين، وبالإمكان طلب نسخة صوتية من مصحف 1442هـ على ( CD )، من خلال زيارة الإدارة في باب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- باب رقم ( 17 ).
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