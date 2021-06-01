سعر خام “برنت” يرتفع في التعاملات الآجلة

الخليج – واس: ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بمقدار 1.01 دولار أمريكي، ما نسبته 1.46 % ، ليصل إلى 70.33 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 2.14 %، ما يعادل 1.42 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 67.74 دولارًا للبرميل.