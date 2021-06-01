حاوياتُ “صحارى” تحصدُ جائزةَ “أفضلُ ابتكارٍ في مجال الطاقة الشمسية” على مستوى الشرقِ الأوسطِ لعام2020م

أعلنتْ جمعيةُ الشرقِ الأوسطِ لصناعاتِ الطاقةِ الشمسيةِ (MESIA)فوزَ شركةِ تكنولوجياتِ الصحراءِ Desert Technologies) ) شركةٌ مساهمةٌ مغلقةٌ بجائزة ِ” أفضلُ ابتكارٍ” في مجالِ الطاقةِ الشمسية على مستوى الشرقِ الأوسط ِ وشمالِ أفريقيا لعام 2020م، وذلك عن منتجها حاويات صحارى ” SAHARA” والتي تعد ثورةً علميةً وتكنولوجيةً في مجالِ الطاقةِ الشمسية، و تنتجهُا الشركةُ بمصنعها بمدينةِ جدةِ بالمملكةِ العربيةِ السعوديةِ.

جاءَ ذلك خلالَ الحفلِ الذي أُقيمَ مؤخرًا في مدينةِ دبي بمناسبةِ توزيعِ جوائزَ الجمعيةِ في نسختها التاسعةِ لعام 2021م، وهو حدثٌ سنوي يعملُ كمنصةٍ للتعرفِ على المواهبِ والإنجازاتِ الاستثنائيةِ والاحتفاءِ بها وتكريم ِالمشاريعِ الرياديةِ في سوقِ الطاقةِ الشمسيةِ في الشرقِ الأوسط ِوشمالِ أفريقيا، من خلال تقييم المشاريع المتنافسة من قبل نخبة من الحكام المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة من مؤسسات عالمية واقليمية، وقد تسلَّمَ جائزةَ تكنولوجياتِ الصحراءِ السيدُ خالدُ بنْ أحمد شربتلي ، بحضورِ السيدِ أحمد ندا رئيسِ الجمعية ِوجمعٍ كبيرٍ منْ المتخصصين والعاملين في صناعةِ وإنتاجِ الطاقةِ الشمسيةِ.

وفي تصريح ٍبهذهِ المناسبةِ قال السيدُ خالدُ بنْ أحمد شربتلي الشريكُ التنفيذي للشركةِ: ” نحنٌ سعداءٌ بالحصولِ على جائزةِ جمعيةِ الشرق ِالأوسطِ لصناعةِ الطاقةِ الشمسيةِ عنْ ” فئةِ أفضلِ ابتكارٍ” لعام2020م والتي تُعدُّ واحدةً منْ أعرقِ الجوائزِ العالميةِ في مجالِ الطاقة ِالشمسيةِ، لما تتمتعٌ به من حياديةٍ ومكانةٍ عالميةٍ مرموقةٍ، وأضاف لا يعكسُ هذا الفوز ترسّخ روح الإبداع والابتكار في شركةِ “تكنولوجيات الصحراء” فقط بل يؤكد أيضًا القيمة ُالمُضافةِ الناجمةِ عنْ العملِ الجماعي القوي، كمُحفزٍ للابتكارِ، وذلك في إطارِ حرصُ الشركةِ على دعم ِتطويرِ الصناعاتِ السعوديةِ، والمساهمةِ في تحقيقِ أهداف برنامج “صُنِعَ في السعوديةِ” والذي يعد محركًا أساسيًا لتحقيقِ مستهدفاتِ رؤية المملكة 2030، وتنويعِ مصادرَ الدخلِ للاقتصاد ِالوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي على المستوى العالمي وفقَ أعلى معاييرِ الموثوقيةِ، بما يساهمُ في تحفيزِ الاستثماراتِ المحليةِ، وجذبِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ، وخلقِ الفرصِ الوظيفيةِ، وتعزيزِ القدرةِ على التصديرِ.

ومن جانبه علق المهندس نور موسى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيات الصحراء قائلا : ليس هناك فخرٌ يضاهي الحصول َعلى هذا التقديرِ الذي يحفزنا ويدفعنا لمزيدٍ منْ العملِ والابداعِ، لقد حققت تكنولوجيات الصحراء منذ تأسيسها طفرةً نوعيةً وبصمة ًواضحةً على المشهدِ التنافسي لصناعةِ الطاقة ِالمتجددة ِفي منطقةِ الشرقِ الأوسطِ وشمالِ أفريقيا، حيث شكَّل منتجُ “صحارى” منذ إطلاقهِ علامة ًبارزةً وفارقة في مجالِ الطاقةِ الشمسيةِ، وهو منتجٌ مثالي للمواقعِ خارج َالشبكةِ، والمخيماتِ، والمعسكرات ِالعسكريةِ، وأطلقنا منه نموذجين من الحاوياتِ المدمجةِ والمتحركةِ، الأولَ يبلغٌ طوله 20 قدمًا كيلوواط والثاني يبلغٌ طوله 40 قدمًا تولدٌ طاقةً قدرها 100 كيلوواط، ويتميزٌ بقدرته على توفيرِ طاقةٍ نظيفةٍ بنسبةِ 100٪ مباشرةً من الشمسِ أثناءَ النهارِ ومنْ خلالِ حزمةِ بطارياتِ تخزينِ الطاقة ِأثناءَ الليلِ، كما يمتاز بسهولةِ تركيبِ وحداته ويعملٌ على مدارِ الساعةِ طوالَ أيامَ الأسبوعِ بشكلٍ متواصلٍ بدونَ توقفٍ وفي هدوءٍ تامٍ ، مقارنةً بمولداتِ الديزل العادية، ويحتاجُ للحدِ الأدنى منْ الصيانةِ، وتستطيع ُحاويةُ “صحارى” الشمسيةِ التي يبلغُ طولها 40 قدمًا توفيرَ طاقةٍ مستدامةٍ شبهَ فورية ٍفي المناطق النائية خلالَ أيامٍ قليلةٍ، وقد ساهمت “صحارى” بشكلٍ فاعلٍ عند استخدامها لأولِ مرةٍ في المملكة في منطقةِ نيوم شمالَ المملكةِ لتشغيلِ جزءٍ من منطقةِ التجمعِ خلالَ رالي داكار السعودية 2021، وسبق ذلك اطلاقها في أفريقيا كمنتجٍ مثالي لتوليدِ الطاقة ِفي التجمعاتِ والقرى الصغيرة التي لا تتوفر بها كهرباء أو الواقعة خارج تغطية الشبكة حيثُ تكفي الحاوية الواحدة لتلبيةِ الاحتياجات ِالأساسيةِ لما يقاربُ منْ 70 منزلًا صغيرًا وتوفيرَ طاقةٍ مستدامةٍ فوريةٍ في المناطقِ النائيةِ، وتُمثل الحلُ الأمثلُ البديلُ للطاقةِ التقليدية ِالمكلفةِ في التنفيذِ والصيانةِ.