“الصحة” تسجل 1251 إصابة جديدة بـ”كورونا” وتحث على ضرورة الالتزام بالاحترازات

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أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1251) حالة مؤكدة وتعافي(1026) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9871) حالة منها (1443) حالة حرجة.
وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (451687) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (434439) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7377) حالة “يرحمهم الله جميعاً”.كما تم إجراء (94308) فحوص مخبرية.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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