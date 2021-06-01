إحباط محاولة تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من القات المخدر في “الشرقية” و”جازان”

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الخليج – واس: صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني بأنه تم -بتوفيق الله- إحباط محاولات تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من القات المخدر.
وأوضح العقيد القريني أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طنّاً من مادة القات المخدر، و(14224) قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهما، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.
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