التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله بن عامر السواحه في مقر الهيئة بالرياض اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية - عضو البرلمان البريطاني- كواسي كوارتنج.
وجرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء ووكالة الفضاء البريطانية، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين في مجال اقتصاد الفضاء وبناء وتطوير القدرات البشرية.
وتسعى الهيئة السعودية للفضاء إلى بناء شركات دولية فعالة في مجال الفضاء لدعم رحلة المملكة الطموحة للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز الاستثمار وإيجاد أسواق جديدة تكون رافداً للتنوع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة.
حضر اللقاء معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يبحث فرص التعاون مع وكالة الفضاء... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.