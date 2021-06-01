إخلاء مواطن مصاب بكورونا من الأردن للمملكة إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد

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إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة, الذي يعاني من مضاعفات إصابته بالفيروس، حيث تطلبت حالته استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو (ECMO) أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي.
وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي قد نقلت أكثر من ( 75 ) حالة مصابة بفيروس كورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.
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