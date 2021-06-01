فلسطين.. شرطة الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا من كفر كنا داخل أراضي 48

الخليج – واس: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم 11 شابًا فلسطينيًا من بلدة كفر كنا داخل أراضي 1948.

وأفادت مصادر فلسطينية في كفر كنا أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 11 شابًا فلسطينيًا من بلدة كفر كنا، حيث جرى تحويلهم إلى التحقيق قبل عرضهم على المحكمة لتمديد اعتقالهم.

وتأتي الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية ضمن حملة تنفذها للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على خلفية الاحتجاجات النضالية ضد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على المواطنين.

كما أفادت الهيئة العربية للطوارئ بأنها رصدت أكثر من 1700 اعتقال و300 حالة اعتداء على المواطنين أو على الممتلكات داخل أراضي 48 خلال الأحداث الأخيرة.