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ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

ارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 3ر41 نقطة وبنسبة 07ر1 بالمائة، ليغلق عند مستوى 92ر3893 نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقارتفع مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم 3ر41 نقطة وبنسبة 07ر1 بالمائة، ليغلق عند مستوى 92ر3893 نقطة. وذكر التقرير الصادر عن البورصة أن قيمة التداول بلغت 57ر6 ملايين ريال عماني مرتفعة بنسبة 9ر114 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير إلى أنّ القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 229ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20ر21 مليار ريال عماني.

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