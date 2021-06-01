«سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع تهيئة المختبرات التعليمية في عدن

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع تهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن، بحضور وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي الوليدي، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، وعميد كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس، وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة.
وجال الحضور في قاعة المختبرات التعليمية بكلية الطب واستمعوا إلى شرح عن طبيعية المشروع من قبل عميد الطب الدكتور عبدالحكيم التميمي وما يمثله من نقلة نوعية في تحديث البنية التحتية للمختبرات ورفدها بالأجهزة والمعدات والمستلزمات اللازمة.
ويستفيد من المشروع -الذي يستمر 6 أشهر- 2,000 طالب وطالبة، إضافة إلى 313 عضو هيئة تدريس، بهدف إيجاد بيئة تفاعلية جاذبة للتعلم وإتاحة وصول الطلبة وأعضاء هيئة التدريس إلى الإمكانيات التدريبية من خلال تأمين الوسائل التعليمية الحديثة لهم، والإسهام في تطوير وتعزيز القدرات والكوادر الصحية في المجتمع اليمني.
وأكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور أن المشروع يشكل أهمية بالغة في تحسين العملية التعليمية في الجامعة، معربا عن شكره الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمها الكبير للشعب اليمني في كل المجالات.
ويأتي ذلك امتداداً للمشروعات الإنسانية النوعية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاعين الصحي والتعليمي في اليمن، وسعيها الحثيث للتخفيف من معاناة شعبه الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
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