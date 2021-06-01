مجلس التعاون يؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع المملكة بدولة الكويت

الخليج – واس: أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع الشقيقتين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وقال معاليه في تصريح له: إن زيارة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت للرياض في أول زيارة خارجية رسمية لسموه ضيفًا عزيزًا على أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، تحمل مضامين سامية ومعاني نبيلة تعكس مكانة المملكة لدى دولة الكويت قيادةً وشعبًا.

وأوضح أن هذه الزيارة ترسيخ للعلاقات الاستثنائية ومبادئ التشاور الأخوي وتلاقي الرؤى المشتركة في النظرة المستقبلية الداعمة لما فيه خير وأمن البلدين والشعبين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظهما الله-.

وعبّر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن صادق تمنياته ودعواته للمولى عزّ وجل بأن يكلل جهود قادتنا -حفظهم الله- لكل ما فيه خير وأمن ورخاء دول مجلس التعاون ومواطنيه.