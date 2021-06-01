اندلاع حريق داخل سوق تجاري بالرياض.. ولا إصابات

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نشب حريق في موقع داخل سوق تجارية بالرياض دون وقوع إصابات.
وأعلن مدني الرياض عن إخماد الحريق الذي اندلع في موقع داخل سوق تجارية بالرياض، مؤكدا على عدم وقوع أي إصابات.
ولم يتضح حتى الآن سبب نشوب الحريق المندلع داخل السوق التجاري، كما بدأت التحقيقات بموقع الحريق لمعرفة مسبباته.
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