الأحوال المدنية توضح: يمكن للمواطنين الاحتفاظ بالهوية وسجل الأسرة بعد تعويضها

أوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن للمواطنين الاحتفاظ بوثائقهم القديمة عند التعويض عنها. جاء ذلك من خلال تغريدة للأحوال عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر. وأوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة عند التعويض عنها، وذلك بعد تخريمها بما يكفل عدم استخدامها.

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